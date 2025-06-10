Çelebi Hava Servisi Davalar Hakkında Bilgi Verdi

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Çelebi Hava Servisi, Hindistan’daki iştiraklerinin güvenlik izinleri ve sözleşmelerinin sonlandırılmasına yönelik iptal talebiyle açılan davaların sürmekte olduğunu aktardı. Şirket, bu konuyla ilgili önemli bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformuna sundu.

DAVA SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Açıklamada, Celebi NAS Airport Services India Private Limited, Celebi Ground Handling India Pvt LTD ve Celebi Ground Services Chennai Pvt LTD tarafından açılan davalarda yargılamaların devam ettiği ifadelerine yer verildi. Ayrıca, “Ortaklığımızın paylarını etkileyebilecek nitelikte ilave önemli gelişmelerin meydana gelmesi halinde yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.” denildi.