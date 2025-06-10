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Çelebi Hava Servisi Davaları Devam Ediyor

DAVA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Çelebi Hava Servisi, Hindistan’daki bağlı ortaklıklarının güvenlik izinleri ve sözleşmelerinin feshedilmesi kararına karşı yapılan iptal talepleri üzerine açılan davaların süregeldiğini açıkladı. Şirket, Hindistan’daki ortaklıklarıyla ilgili önemli gelişmeler hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformuna bilgi verdi.

YATIRIMCILAR BİLGİLENDİRİLECEK

Açıklamada, Celebi NAS Airport Services India Private Limited, Celebi Ground Handling India Pvt LTD ve Celebi Ground Services Chennai Pvt LTD şirketlerinin açtığı davaların devam ettiği vurgulandı. Ayrıca, “Ortaklığımızın paylarını etkileyebilecek nitelikte ilave önemli gelişmelerin meydana gelmesi halinde yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.” bilgisi verildi.

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