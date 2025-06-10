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Çelebi Hava Servisi, Davaların Devam Ettiğini Bildirdi

ÇELEBİ HAVACILIK GÜVENLİK İZİNLERİ ÜZERİNE BİLGİ VERDİ

Çelebi Hava Servisi, Hindistan’daki bağlı ortaklıklarının güvenlik izinleri ile sözleşmelerinin feshedilmesi yönündeki kararlar hakkında açılan davaların yargı süreçlerinin devam ettiğini açıkladı. Şirket, Hindistan’daki bağlı ortaklıklarının faaliyetlerindeki önemli gelişmelere dair Kamuyu Aydınlatma Platformuna bilgi sundu.

DAVALAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, Celebi NAS Airport Services India Private Limited, Celebi Ground Handling India Pvt LTD ve Celebi Ground Services Chennai Pvt LTD şirketlerinin açtığı davaların yargılamalarının sürdüğü vurgulandı. Ek olarak, “Ortaklığımızın paylarını etkileyebilecek nitelikte ilave önemli gelişmelerin meydana gelmesi halinde yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.” denildi.

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