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Çelebi Hava Servisi, İtiraz Edecek

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Çelebi Hava Servisi AŞ, Hindistan’daki yan kuruluşlarının iptal edilen güvenlik izinleri nedeni ile yaptığı tahkim başvurusunun reddedildiğini duyurdu. Şirket, konuyla ilgili olarak yüksek mahkemeye itiraz etmeyi planlıyor.

DAVAYA İLİŞKİN DETAYLAR

Çelebi Hava Servisi, sermayesinin yüzde 61’ine sahip olduğu Çelebi Ground Handling India Pvt. Ltd.’nin (Celebi GH India) 27 Mayıs’ta Ahmedabad Ticari Mahkemesi’nde Adani Ahmedabad Uluslararası Havalimanı Limited’e karşı açtığı davaya dair bilgileri Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) aktardı. Açıklamada, “Ahmedabad Uluslararası Havalimanı’ndaki operasyonlarıyla ilgili olarak, Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu tarafından iptal edilen güvenlik izinleri nedeniyle geçici tedbirler talep eden tahkim başvurusu 2 Haziran’da reddedilmiştir. Bağlı ortaklığımız, yüksek mahkemeye itirazda bulunacaktır.” denildi.

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