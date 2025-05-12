Çelebi Limanı Hava Ve Deniz Kirliliği

ÇELEBİ LİMANI’NDAKİ KİRLİLİK PROBLEMLERİ

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yer alan Çelebi Limanı, çevredeki hava ve deniz kirliliğine sebep oluyor. Limanda mal indirme ve bindirme işlemleri sırasında vinçlerden çıkan tozlar, hem havayı hem de suyu kirletiyor. Bu tozlar, havada yayılmakla kalmıyor, denize de düşerek deniz kirliliğine yol açıyor. Limanın şehir merkezine yakın konumu, bu tozların etkisinin artırmasına neden oluyor.

HAVA KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Limanın yer aldığı alan, gemilerin yanaştığı zaman saldığı zararlı gazlar açısından da olumsuz etkiler yaratıyor. Gemi ambar kapaklarının açılmasıyla havaya karışan gazlar da bu kirliliğe katkıda bulunuyor. Bu durum, havanın kalitesini düşürürken, deniz suyunun da kirlenmesine neden oluyor. Zaman zaman, deniz yüzeyinde meydana gelen pislikler, denize düşen atıkların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.