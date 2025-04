Celebre D’Allen Yarışta Hayatını Kaybetti

GRAND NATIONAL’DA TRAJİK BİR OLAY

İngiltere'de düzenlenen en önemli at yarışlarından biri olan Grand National'da geçtiğimiz Cumartesi günü 13 yaşındaki at Celebre D'Allen, yaşadığı talihsiz olayların ardından Pazartesi akşamı hayatını kaybetti.

AT SAHİPLERİNDEN AÇIKLAMA

Philip Hobbs ve Johnson White Racing’in sahip olduğu Celebre D’Allen, yarışın son kısımlarında ciddi zorluklarla karşılaştı ve son engelden sonra yere yığıldı. Yarıştan sonra yapılan ilk müdahalelerde atın sıcak çarpmasından muzdarip olduğu tespit edildi. At sahipleri, Salı sabahı yaptıkları açıklamada, “Celebre D’Allen’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. En iyi veteriner bakımını aldı ve iyileşme belirtileri gösteriyordu. Ancak Pazartesi gecesi durumu aniden kötüleşti ve maalesef kurtarılamadı” ifadelerini kullandı.

JOKEYİ CEZALANDIRILDI

Yarışta Celebre D’Allen’e binen jokey Micheal Nolan, İngiliz At Yarışı Otoritesi (BHA) tarafından 10 günlük yarış yasağıyla cezalandırıldı. Nolan’ın, atın belirgin bir şekilde zorlandığını fark etmesine rağmen yarışa devam etme kararı dikkat çekti. BHA’nın geçici CEO’su Brant Dunshea, “Grand National’daki tüm atlar gibi Celebre D’Allen de yarış öncesi kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirildi” açıklamasını yaptı ve ekledi: “Tüm atların uygunluğunu sağlamak için uzun ve detaylı bir süreç uygulanıyor.”

HAYATINI KAYBEDEN EN YAŞLI AT

Celebre D’Allen, bu yılki Grand National’daki en yaşlı yarışmacı olarak dikkat çekiyordu. Uzmanlar, genellikle yarış atlarının 10 yaşına kadar aktif olarak yarışlara katıldığını belirtiyor.