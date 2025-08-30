Çelik, ABD’nin Kararını Kınadı

ABD’NİN ALDIĞI KARARIN DİPLOMASİYE ZARARI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, bu durumu “diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karar” olarak nitelendirdi. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Çelik, “ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ve BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır” ifadelerini kullandı.

BM’YE YAPILAN MÜDAHALELER

Çelik, alınan kararın BM’nin tüm devletlerin sesinin duyulacağı bir platform olmasını tehdit ettiğini vurguladı. Ayrıca, “BM’nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoritenin engellenmesi, BM’yi anlamsız kılma çabasıdır” dedi. İki devletli çözüm için artan uluslararası destek ortamında, Filistin’in susturulmaya çalışılmasının barış çabalarına olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

HUKUKSUZLUĞA DİKKAT ÇEKİYOR

Filistin yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) başvurularından vazgeçmesinin talep edilmesinin “her açıdan haksız ve hukuksuz” olduğunu dile getiren Çelik, Cumhurbaşkanının da “dünya beşten büyüktür ve kimse Filistin’in sesini susturamayacaktır” sözlerine atıfta bulundu. Ayrıca, Cumhurbaşkanının BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının Filistin davasının güçlü sesi olmaya devam edeceğini ifade etti.