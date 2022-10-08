Çelik: AK Parti’nin en genci Recep Tayyip Erdoğan’dır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin en genç isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İlk oyum AK Parti’ye, ilk oyum Erdoğan’a” etkinliğine katıldı. Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenen buluşmaya gençler yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başakşehir Millet Bahçesinin içinde yer alan Millet Kıraathanesi’nde AK Parti’nin “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye” programı katılarak gençlerle bir araya geldi. Çelik, Millet kıraathanesinin bahçesinde kurulan patlamış mısır standından gençlere patlamış mısır ikramında bulundu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşma yapan Çelik’in sözleri sürekli tezahüratlarla kesildi. Çelik, 2023 seçimlerine dair önemli mesajlar verirken muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamamasıyla ilgili olarak “ AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak adayımızı açıkladık. 6’lı masada ise bir türlü açıklayamıyorlar. Bence seçimden sonra adaylarını açıklayacaklar” dedi.

“AK PARTİ’NİN EN GENCİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DIR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Mesele sayılardan ibaret değil. 18 yaşına olursun, 20 olursun, 40 olursun, 50 olursun, 60 olursun 70 olursun. Önemli olan gençliğin sahip olduğu duruştur. O da zorlukları gördüğü zaman yılmamak, engelleri gördüğü zaman korkmamak. Kendi inandığı şeyden taviz vermemek. Bu açıdan bakıldığında AK Parti’nin en genci Recep Tayyip Erdoğan’dır.” dedi.

“CUMHURİYET, EN ÇOK GENÇLERİNDİR, EN ÇOK GENÇLİĞE AİTTİR”

“İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye” kampanyasının önemine değinen Çelik, “2023 yılında seçim gerçekleştireceğiz. Göz bebeğimiz olan Cumhuriyet’imiz yüzüncü yaşına basacak. Cumhuriyet yaş aldıkça gençleşiyor. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbalimizi gençlere emanet etti. Tabii ki Cumhuriyet, Türkiye’de yaşayan herkesin ortak değeridir, hepimizin ortak geleceğini temsil ediyor. Ama Cumhuriyet, en çok gençlerindir, en çok gençliğe aittir” şeklinde konuştu.