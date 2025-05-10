Çelik, Ateşkes Kararını Değerlendirdi

Ateşkes Kararı Memnuniyet Veriyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pakistan ile Hindistan arasında alınan ateşkes kararını değerlendirdi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir” dedi.

Türkiye Barış İçin Güvenilir Bir Ortak

Açıklamasında, Cumhurbaşkanı’nın her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek bir irade ve çaba ortaya koyduğunu belirten Çelik, Türkiye’nin barış isteyenler için en güvenilir ortak olduğunu vurguladı. Çelik, “Dünyanın her yerinden kaos girişimlerinin yükseldiği bir dönemde, Türkiye’nin barış iradesi herkes için güvenilir bir yol arkadaşıdır” diye ekledi.