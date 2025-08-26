Çelik Barakçin, Değirmeni Onardı, Geleceğe Taşıyor

Çelik Barakçin’in Değirmeni Yeniden Hayat Buluyor

YAZ AYLARINDA KÖYE DÖNÜŞ

İstanbul’da yaşayan 61 yaşındaki Çelik Barakçin, yaz mevsiminde geldiği Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde baba mirası su değirmenini onarıp yeniden işler hale getirdi. Yukarı Toklu köyünde dünyaya gelen Barakçin, yaz aylarını gurbetten sılaya dönerken, geçmişte babası merhum Ferzende Barakçin’in işlettiği eski değirmenin atıl durumda kalmaması için çaba gösterdi. Barakçin, değirmenin hatıralarını koruyarak, onu geleceğe taşımak amacıyla çalışıyor.

DEĞİRMENİN TARİHİ ÖNEMİ

Çelik Barakçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski değirmenin geçmişte bölgedeki köylerin arpa ve buğdaylarını öğüttüğünü belirtti. Zamanla teknolojik gelişmelerle işlevini yitirdiğini dile getiren Barakçin, “Burası su değirmeni olduğu için tarihi önemi çoktur. Eskiden insanlar un, bulgur almazdı. Kendi tarlalarından ürettikleri arpa ve buğdayları değirmenlerde öğütüp ihtiyaçlarını karşılarlardı. Uzun zamandır İstanbul’da yaşıyorum ama yaz aylarında köye geliyorum. Değirmenin bakımını yapıyorum. Çatısını yaptık. Babamın el emeğidir. Çok şükür değirmen yıkılmadı, koruduk, kolladık.” diye konuştu.

GELENEKSEL HATIRALARI YAŞATIYOR

Barakçin, bu yıl değirmeni çalıştırmayı düşündüğünü ancak İstanbul’daki yoğun işleri nedeniyle sezonun açılmadığını, dolayısıyla gelecek yıl faaliyete geçmeyi planladığını aktardı. Değirmenin geçmişte birçok köye hizmet verdiğine dikkati çeken Barakçin, “Buraya babamın hatırası olarak bakıyoruz. Değirmenin çatısını yaptık, duvarları sıvadık. Taş duvarları onardık. Burada bir kazanç gözetmedik.” şeklinde ifade etti.

NADİR BİR ESER

Köyden geçip Balık Gölü’ne gidenlerin veya gurbetten gelenlerin değirmeni ziyaret ettiğini söyleyen Barakçin, “Bu değirmen nadir eserlerden birisidir. Ağrı’da böyle bir değirmene şu an için rastlamak mümkün değil. Varsa bile 1-2 tanedir, bilmiyorum. Bu değirmeni içerisindeki malzemelerle kendi başına küçücük bir müze olarak da düşünebilirim.” dedi.