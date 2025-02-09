Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze Hassasiyeti

SİYASİ KRİZLER VE STRATEJİLER

Çelik’in açıklamalarının girişinde, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar siyasi krizleri aşmak için ürettiği stratejiler dikkate alındığında mücadele ettiği lig dünya siyasetinin süper ligidir” ifadesi dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı’na getirilen eleştirilerin genelde “Özgür Özel’in mücadele ettiği lig iç siyasetin amatör ligi” olduğu vurgulanıyor. Özel’in kendi genel başkanlığını ispat etme çabası ile önceki genel başkanın iddialarına tatmin edici cevap veremediği belirtiliyor.

Çelik, “CHP kamuoyu bu konuda 3’e bölünmüş durumda” diyerek, parti içindeki bölünmelere dikkat çekiyor. Eş başkan gibi davranan siyasi aktörlerin varlığı ve bunların bir araya getirilememesi gündem konusu. Tüm bu gelişmelerin ortasında, Cumhurbaşkanının Gazze ile ilgili hassasiyetinin sorgulandığı aktarılıyor.

Cumhurbaşkanımıza ABD tarafından açıklanan yaklaşım hakkında görüşü sorulduğunda, “Buna hükümetimiz adına Dışişleri Bakanlığı, parti adına da ben cevap verdim” diyor. Çelik, “Böyle bir tedbir tehcir anlamına gelir. Dolayısıyla bunun bizim açımızdan hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün değildir. Bu meselede tek çözüm vardır. O da 1967 sınırlarında Başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır” şeklinde bir açıklama yapıldığını belirtiyor. Ayrıca, bu konunun Cumhurbaşkanlığı döneminde ilk kez dile getirilmediğini de hatırlatıyor.