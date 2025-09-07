Çelik, Deprem Konusunda Türkiye’nin Başarısını Vurguladı

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖMER ÇELİK KONUŞTU

Kocaeli’de, Ak Parti’nin Türkiye Yüzyılı buluşmaları çerçevesinde kente gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin il başkanlığında önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, “Depremle ilgili olarak önümüze gelen tablo; ülkemizdeki depremin sarstığı ve yerle bir ettiği alan neredeyse bir ülke büyüklüğünde bir alandı. Bu, 100 yılın depremi olarak sadece bunu biz söylemiyoruz; dünyada bu şekilde değerlendirilen birçok niteliği olan bir durum. Burada ‘Hiçbir hükümet bunun altından kalkamaz, dünyada bu sürede herhangi bir şekilde konutların teslimi mümkün değil’ denirken Türkiye büyük bir başarıya imza atarak bunu gerçekleştirdi, gerçekleştiriyor. Türkiye bir kere daha bütün dünyaya, hangi yarayı alırsa alsın, hangi bedeli öderse ödesin, ayağa kalkabileceğini göstermiştir. Bütün vatandaşlarımıza arz etmek isterim ki bu, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından aylık ya da yıllık bir takiple değil, saatlik bir takiple neticelendirilmiş bir konu. Cumhurbaşkanımızın, partimizin gündeminden bir an bile çıkmamıştır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN HUZURU İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Çelik, terörün Türkiye’nin gündeminden çıkması için Cumhur İttifakı’nın güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirtti. Kadroların sahada vatandaşlarla istişare halinde çalıştığını söyleyen Çelik, “Türkiye’den terör gündeminin çıkması aynı zamanda yakın bölgemiz için de bir ilham kaynağı olacaktır ve Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge sürecinin de referansı haline gelecektir. Devletler ‘hard power’ dediğimiz sert güçlerini kullanırken terörle mücadele konusunda yumuşak güçlerini de kullanırlar.” dedi. Çelik, “Bu süreçle ilgili yapılan hukuki düzenlemeler, çeşitli çalışmalar söz konusudur. Bu çerçevede etrafımızdaki gelişmelere bakıldığında esasında terörsüz Türkiye süreci hem Türkiye için son derece doğru bir stratejik adımdır hem de bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin planlarına karşı bir cevap olmalıdır.” şeklinde konuştu.

KÜRT, TÜRK VE ARAPLARIN KARDEŞLİĞİNE VURGU

Sürecin herkesin faydasına olduğunu belirten Çelik, “Yakın bölgemizde de görüyoruz ki Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, aynı şekilde Alevi’yi, Sünni’yi, Şii’yi, Dürzi’yi, Ezidi’yi birbirine düşürmeye çalışanlar aslında bu bölgelere sadece sömürge gözüyle bakanlardır. Biz ise bölgedeki bütün etnik unsurlara, bütün mezhebi unsurlara kardeşlik gözüyle bakıyoruz. Türkiye’nin içerisinde sık sık söylediğimiz şey şudur; hepimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir.” dedi.

CHP’YE ELEŞTİRİLER

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerini de değerlendiren Çelik, “Sayın Özgür Özel’in birinci meselesinin kendi partisiyle uğraşması gerektiğini değerlendiriyoruz. CHP gibi köklü bir partinin bu tür skandalların içine nasıl düştüğü önemli bir soru.” ifadelerini kullandı. CHP’nin içinde yaşanan skandalların yargıya intikal ettiğini belirten Çelik, “Bu meseleyi çözmesi gereken CHP yönetimidir.” dedi.

FİLİSTİN MESELESİNE DEĞİNME

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze ile ilgili hassasiyetini sorgulamaya çalışanlara yanıt veren Çelik, “Cumhurbaşkanımız, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin davasının en gür sesi olacaktır.” diyerek, Erdoğan’ın Filistin konusunda yıllardır süregelen tutumunu vurguladı. Çelik, “Bugün Filistin bayrağının yanında Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımızın resmini oraya koyanlar, bu konudaki duyarlılığımızı zaten gösteriyor.” sözlerini ekledi.