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Çelik Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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ÖZGÜR ÇELİK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla soruşturmaya tabi tutuluyor. Çelik’in, İstanbul Çağlayan’da gerçekleştirilen bir gösteriye katıldığı için ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

CHP’DEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

CHP tarafında bu konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Çelik’in gerçekleştireceği savunmanın ardından hukuki sürecin nasıl gelişeceği ise merakla bekleniyor. Gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

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