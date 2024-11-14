“Çelik’in Atatürk’e Diktatör Yakıştırması Tepki Çekti”

ÇELİK’İN PROGRAMDAKİ SÖZLERİNE ELEŞTİRİ

Ak Parti’nin kurucularından olan eski bakan Hüseyin Çelik, Halk TV’de yayımlanan Rota programına katıldı. Çelik, kayyum uygulamalarını ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirirken, “Bizimkiler Atatürk’ün arkasına sığınarak partili cumhurbaşkanlığını savunuyor. Yıllar yılı ‘Bunlar diktatör’ demedik mi? Bunu yapmayın” ifadelerini kullandı. Çelik, program içerisindeki tartışmada, Atatürk ve İsmet Paşa’nın partili cumhurbaşkanlıklarının eleştirisi ile ilgili olarak, “‘Atatürk ve İsmet Paşa partili cumhurbaşkanı değil miydi?’ diyorlar. Biz bunu yıllardır eleştirmedik mi? Atatürk’ün de partili cumhurbaşkanı olması akla ziyan bir şeydi. İsmet Paşa’nın da öyleydi. Doğru değildi. Sizinki de doğru değil” dedi.

CHP’DEN TEPKİ GELDİ

Eski bakan Hüseyin Çelik’in bu sözlerine 24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Özgündüz, atılan tweette, “Eski bakan Hüseyin Çelik, @halktvcomtr katıldığı programda, kendisi partili Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirirken, Atatürk ve İnönü dönemini örnek gösterenlere, ‘biz yıllardır onlara diktatör demedik mi’ diyerek haddini aşmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa’ya hak etmedikleri şekilde ‘diktatör’ yakıştırması yapmıştır” ifadelerini kullandı. Özgündüz, program moderatörü ve diğer katılımcıların Çelik’i eleştirmemesi konusunda da dikkat çekti ve “Cumhuriyetimizi kuran ve devrimleri yerleştiren Atatürk ve çok partili siyasal sisteme geçişi sağlayan İsmet İnönü’ye ‘diktatör’ demek en basit deyimle hadsizliktir” dedi.

DİKTATÖRLÜK SUÇLAMALARI

Özgündüz, ayrıca, “Bu yakışıksız tabiri sebebiyle @hc_huseyincelik’i kınıyor ve diyorum ki; diktatör sizin geldiğiniz siyasal gelenekten ve zihniyetten çıkar! Atatürk, dönemin şartlarında olabildiğince demokrat ve çok sesliliğe önem veren, 20. yy’ın en vizyoner ve devrimci lideridir” diye ekledi. Özgündüz, Cumhuriyetin 101. yılı vesilesiyle cumhuriyetin kuruluşu ve devrimlerin yerleştirildiği dönem ile bugünü kıyaslamanın yanıltıcı olduğunu belirtti. O dönemdeki Meclis Hükümeti uygulaması ile günümüzdeki sistem arasındaki farkları da anlatarak, “O zaman tüm yetkiler TBMM’deydi, şimdi ise bu yetkiler bir kişi elinde toplanmış durumda. Yani ‘meclis’ yerine ‘tek adam’ sistemi şimdiki sistem. Hangisi demokrasiye daha uygun?” şeklinde sorular yöneltti.