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Çelik’in Tepkisi Tartışıldı, Yorumlar Yapıldı

ÇELİK’İN SOSYAL MEDYA TEPKİSİ GÜNDEME OTURDU

Magazin Bahane programında bu hafta, Çelik’in sosyal medya üzerinden bir takipçisine verdiği “Cahilsin!” tepkisi ele alındı. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, 90’lar müziği ile günümüz sound’u arasındaki farklılıkları ve üretim motivasyonlarını tartıştı. 90’lı yılların popüler sanatçısı Çelik’in, “Şarkıların neden tutmuyor?” sorusuna “Cahilsin!” yanıtı, gündemde büyük ses getirdi.

90’LAR KÜLTÜRÜ VE MODERN ŞARKILARIN ETKİSİ

Gökay Kalaycıoğlu, bu tepkiye yönelik olarak, “Elli yıldır aynı şarkı dönüyor. Hercai, Ateşteyim… Neden yeni şarkı tutmuyor diye soranlar, o alemin yolcusu olmayanlar” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, 90’lar müzisyenlerinin üretim motivasyonunun günümüzdekinlerden oldukça farklı olduğunu belirtti. “Durmadan üretenler başka bir dünyadan yazıyorlar. Bu dönemin duygularına adapte olabilenler zaten normal kafada olan insanlar değiller” şeklinde konuştu.

NOSTALJİK ŞARKILAR VE GÜNCEL MÜZİK

Hakan Solaker ise nostaljik şarkıların duygusal bağ kurma konusundaki gücüne değindi. Programda, müzik üretimindeki hız ve beklentilerin de ele alındığı sohbetlerde, Gökay Kalaycıoğlu, sanatçıların yaşam tarzı ve üretim döngüsü arasındaki ilişkiye dikkat çekti. “Temiz ve steril kalmayı tercih ettikleri için de bir yerden sonra durdular. Her gün yoga yapan bir adamdan 3 ayda bir hit mi bekliyorsun?” diyerek, günümüz sanatçılarının beklentilerini sorguladı.

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