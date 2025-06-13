Çelik, İsrail’in Barbar Saldırısını Kınadı

İSRAİL’İN SALDIRISI BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR

Ak Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından İsrail’in İran’a yönelik saldırısına ilişkin bir değerlendirme yaptı. “İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullanan Çelik daha sonra şunları dile getirdi: “İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır.”

CUMHURBAŞKANIMIZIN UYARILARI DİKKATE ALINMALI

Çelik, Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünyanın dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Gazze’deki soykırımcı faaliyetlere karşı uluslararası baskının artarken, İsrail’in yeni bir saldırı başlattığını belirtti. Ayrıca, “ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi” şeklinde konuştu.

DÜNYA ORTAK TEDBİRLER ALMALI

Çelik, İsrail’in saldırganlığının tüm dünya için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Buna karşılık, “Tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır” çağrısında bulundu.