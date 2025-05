Çelik İthalatına Yüzde 50 Vergi

TRUMP ÇELIK ENDÜSTRİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAPTI

ABD Başkanı Trump, Pennsylvania’daki US Steel tesisinde çelik sektörüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik ithalatına uygulanan tarifelerin artırılacağının altını çizen Trump, “ABD’ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağız.” ifadelerini kullandı. Çelik tarifelerinin artırılmasının, ABD’deki çelik endüstrisini daha da güvence altına alacağını aktardı. Ayrıca, Trump, 10 Şubat’ta çelik ve alüminyum ithalatına yönelik olarak yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını içeren kararnameleri imzalamıştı. Bu tarifeler 12 Mart’ta yürürlüğe girmişti.

ÇELİK ENDÜSTRİSİ ULUSAL GÜVENLİK KONUSU

Trump, “çelik endüstrisinin baş tacı” olarak nitelendirdiği US Steel’in, çelik işçileri için hiçbir koruma olmadan yabancılara satılmasına izin vermeyeceğini hatırlattı. US Steel’in Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile yaptığı ortaklık anlaşmasına da değinen Trump, şirketin genel merkezinin Pittsburgh şehirinde kalacağını belirtti. Nippon’un iyi bir teklif alana kadar birçok kez reddedildiğini ifade eden Trump, bu şirketin ABD’ye milyarlarca dolar yatırım yapacağını vurguladı. US Steel’i çelik ithalatına yüzde 25 tarife getirerek “kurtardıklarını” savunan Trump, bu sayede ABD’yi olumsuz etkilerden koruduklarını ileri sürdü. Trump, çelik endüstrisine verdiği önemin altını çizerek, “Güçlü bir çelik endüstrisi sadece bir itibar, refah ve gurur meselesi değil, her şeyden önce bir ulusal güvenlik meselesidir.” dedi.

ÇELİK TARİFELERİ YÜKSELTİLECEK

Beyaz Saray’ın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çelik tarifelerinin, ABD çelik endüstrisini yabancı etkisinden ve haksız rekabetten korumak amacıyla gelecek hafta artırılacağı belirtildi.