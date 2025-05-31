Çelik İthalatına Yüzde 50 Vergi Uygulandı

ABD BAŞKANI TRUMP’IN ÇELİK ENDÜSTRİSİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Pennsylvania’daki US Steel tesisinde çelik endüstrisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, çelik ithalatına uygulanan tarifelerin artırılacağını belirtti ve “ABD’ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağız.” dedi. Ayrıca, çelik tarifelerinin artırılmasının, ABD’deki çelik endüstrisini daha da güvence altına alacağını ifade etti. Daha önce, 10 Şubat’ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararname imzalamıştı ve bu tarife 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ÇELİK ENDÜSTRİSİ ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR

Trump, “çelik endüstrisinin baş tacı” olarak tanımladığı US Steel’in, çelik işçileri için koruma olmadan yabancılara satılmasına izin vermeyeceğini vurguladı. US Steel’in Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile olan ortaklık anlaşmasına değinen Trump, şirketin genel merkezini Pittsburgh’da tutacağına dikkat çekti. Trump, Nippon’u iyi bir teklif alana kadar birçok kez reddettiğini ifade ederek, bu şirketin ABD’ye milyarlarca dolar yatırım yapacağını aktardı. Ayrıca, US Steel’i çelik ithalatına yüzde 25 tarife getirerek “kurtardıklarını” ifade eden Trump, böylece ABD’yi olumsuz etkilerden koruduklarını öne sürdü. Çelik endüstrisine verdiği önemi dile getirirken, “Güçlü bir çelik endüstrisi sadece bir itibar, refah ve gurur meselesi değil, her şeyden önce bir ulusal güvenlik meselesidir.” dedi.

ÇELİK TARİFELERİ YÜKSELTİLECEK

Beyaz Saray’ın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, çelik tarifelerinin, ABD çelik endüstrisini yabancı etkilerden ve haksız rekabetten daha fazla korumak amacıyla gelecek hafta artırılacağı bildirildi.