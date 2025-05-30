Çelik İthalatında Gümrük Vergisi Artıyor

ABD’de Çelik İthalatına Yüksek Gümrük Vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ithalatına yönelik gümrük vergisinin oranını yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağını duyurdu. Trump, Pennsylvania’daki US Steel tesisinde çelik endüstrisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çelik ithalatına uygulanan tarifelerin artırılması gerektiğini vurgulayan Trump, “ABD’ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Çelik Endüstrisini Güvence Altına Alacak

Trump, çelik tarifelerinin artırılmasının ABD’deki çelik endüstrisini daha güvenli hale getireceğini söyledi. Daha önce 10 Şubat’ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasıyla ilgili kararnameleri imzalamıştı. Bu tarifeler, 12 Mart tarihi itibarıyla yürürlüğe girmişti.