Çelik Kanatlar Timi Heyecan Duyurdu

MALAZGİRT ZAFERİ KUTLAMALARI HEYECANLA DEVAM EDİYOR

Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 954’ncü yılı etkinliklerinde, Çelik Kanatlar Timi’nin Skorsky helikopterlerle yaptığı gösteriler katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu özel kutlamalar, Ahlat’taki Millet Bahçesi 1071 Alparslan Otağı’nda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

Yaşlısı genciyle birçok vatandaş, gösterileri keyifle izliyor. Çelik Kanatlar Timi’nin “Üzüm salkımı” adlı gösterisine katılan 2 Skorsky helikopterin havada yaptığı manevralar, seyirci tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Gösterilerin kahramanları, jandarma personeli, helikopterleri cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışan katılımcılara el sallayarak selam veriyor. Gösteriyi ailesiyle birlikte izlemeye gelen Yunus Nazlı, “Bugün ailece millet bahçesinde helikopter gösterilerini, üzüm salkımı gösterilerini izledik. Çok güzeldi, çok güzel etkinlikler hazırlamışlar. Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlarla beraber eğlendik, keyifli anlar yaşadık” diyor.

Etkinlik, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek, vatandaşların eğitim ve eğlenceli anlar geçirmesine olanak sağlıyor.