Çelik, “Karar Hukuki Değil, Siyasi” dedi

MAHKEME KARARI ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kararın ardından partisinin İl Başkanlığı’nda gerçekleştirdiği toplantının akabinde bir açıklama yaptı. Yapılan ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kurultay delegeleri tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kararın açıklanmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gelerek yönetim kurulu ile bir araya gelen Çelik, orada önemli açıklamalarda bulundu.

CİDDİ SORULAR YÜKSELTİLDİ

Çelik, “14 Ağustos tarihinde, adli tatil döneminde açılan bir davayla jet hızıyla bir dava süreci gerçekleştirildi. 15 günlük bir zaman dilimi içerisinde jet hızıyla bir karar alındı. Öncelikli olarak bu kararı alanlara şu soruyu yöneltmek istiyorum: 300 gündür Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, yargılandığı 2’nci davadan iddianame bekliyor. 230 gündür Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın iddianamesi yazılmadı. 165 gündür Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun iddianamesi hazırlanmadı. Neden 15 gün önce açılan bir davayla jet bir karar alınmıştır? Bunu Türkiye kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Çelik, bu kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nin aldığı kararla partimizde kongre ve kurultay süreçleri başlamıştır. Şu ana kadar İstanbul’da kongre süreçleri, mahallelerde çok sağlıklı bir biçimde ilerlemektedir.” dedi.

MÜCADELE SÜRECEK

“Alınan karar hukuka aykırıdır” diyen Çelik, bu karara karşı hukuki ve siyasi mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğini vurguladı. “Hukukçularımız alınan bu karara itiraz edecekler. Biz il binamızda olacağız. Örgütümüz burada olacak. Görevimizin başındayız. Görevimizin başında olmaya devam edeceğiz.” diyerek, partinin duruşunu yineledi. Ayrıca, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde MYK’mız Ankara’da toplantı halinde. Saat 20.00 gibi Sayın Genel Başkanımız da kamuoyuna açıklamalar yapacak.” şeklinde bilgi verdi.

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VURGUSU

Çelik, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu dönem gerçekleştirdiği kongreler süreci de pırıl pırıldır. Bir önceki 38’inci Olağan Kurultayımızda ve 38’inci Olağan İl Kongremizde de mahalleden ilçeye, ilçeden ile ilden de kurultaya doğru gerçekleşen kongrelerimiz ve kurultaylarımız pırıl pırıldır, tertemizdir.” şeklinde konuşarak, yerel kongre süreçlerinin hızla devam edeceğini belirtti. “Bu karar mahkemeler tarafından alınmış bir karar değildir. Yargıyı bir sopa olarak kullanan ve siyaseti dizayn etmek isteyenlerin aldığı bir karardır.” diyerek kararın siyasi amaçlarla alındığını yineledi. Ayrıca, “Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili bu karara uymaz.” diyerek karara karşı duruşlarını net bir şekilde ortaya koydu.