Çelik Kasa Çalındı, Kardeşler Yakalandı

ÇALINAN ÇELİK KASA VE DEĞERLİ ALTINLAR

Derik ilçesinde bulunan kırsal Ambarlı Mahallesi’nde yaşamını sürdüren İsmet E.’ye ait, 3 milyon TL değerinde altın bulunduran çelik kasa çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri hemen harekete geçerek olaya müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda kasayı çalan kişilerin İsmet E.’nin yeğenleri olan F.E. ve A.E. kardeşler olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan kuzenlerin, çaldıkları çelik kasayı açamayınca evlerinin önündeki hayvan gübresi yığınının altında gizledikleri bulundu. Jandarma ekipleri, çalınan kasayı ve içindeki 3 milyon TL değerindeki altınları başarılı bir şekilde bulup sahibine teslim etti. Şüpheli kardeşlerin jandarmadaki ifade işlemleri şu an devam ediyor.