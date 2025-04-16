Çelik Konstrüksiyon Fabrikası, İstihdam Sağlıyor

DEPREM SONRASI YENİ FIRSAT

Elazığ’da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından, iki girişimci tarafından açılan çelik konstrüksiyon fabrikası, hem vatandaşların taleplerini karşılıyor hem de 20 kişiye iş imkanı sunuyor. Miraç Buğra Yeşilyaprak ve Yılmaz Yalçın, bir süre farklı sektörlerde çalıştıktan sonra kendi işlerini kurma kararı aldı. İnşaat sektöründeki deneyimlerinden yararlanan bu girişimciler, Elazığ depremi ile Kahramanmaraş depremlerinin ardından artan çelik konstrüksiyon talebi üzerine, birikimleriyle fabrikayı hayata geçirmeye karar verdi.

TALEP ARTTI

Fabrika, yalın altı ay içinde, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerden etkilenen 11 ilde konutların yeniden inşası için çalışmalara başladı. Fabrika sahiplerinden Miraç Buğra Yeşilyaprak, depremlerin ardından çelik konstrüksiyon ürünlerine yönelik talebin önemli ölçüde arttığını ifade ederek, “Depremin üzerinden 2 sene geçmesine rağmen çelik imalatını yetiştirmek için üç vardiya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da köy evlerinde çelik konstrüksiyon evleri talep ediyor” şeklinde konuştu.

ÇELİK YAPILARIN AVANTAJLARI

Yeşilyaprak, yıllar boyunca şantiye işinde çalıştıktan sonra çelik yapılar üzerine yoğunlaştıklarını aktardı. Çelik konstrüksiyonların deprem ve yangına dayanıklı olmasının yanı sıra uzun ömürlülüğünün de önemli bir avantaj olduğunun altını çizen Yeşilyaprak, “Halkımız ve depremzedelerin de buna karşı talebi artmış bulunmaktadır. Şu anda da asrın felaketini yaşayan 11 ilimiz çelik konstrüksiyon dairelere daha fazla talep göstermektedir” dedi.

İSTİHDAM VE ÜRETİM PLANI

Fabrika bünyesinde üretilen çelik konstrüksiyonlar, Hatay, Gaziantep, Elazığ ve Maraş’a gönderiliyor. Mevsim geçişinden dolayı şantiyelerdeki imalatların durmasından ötürü 20 kişilik bir istihdam sağladıklarını kaydeden Yeşilyaprak, sipariş ve talepler doğrultusunda çalışan sayısını arttırmayı planladıklarını açıkladı. Şu an sadece daire imalatı yaptıklarını belirten Yeşilyaprak, “Fabrika olarak nerede ihtiyaç varsa, köy, merkez ve farklı şehirlerde çelik kurulumunu yapıyoruz” dedi.

KÖY EVLERİNE YÖNELİK TALEP

Çelik yapıların tercih edilmesinin nedenleri arasında dayanıklılık ve uzun ömürlü olmalarının yanı sıra estetik seçenekler sunması da yer alıyor. Yeşilyaprak, vatandaşların köy evlerinde çelik konstrüksiyon tercih ettiğini vurgulayarak, “Köy, bağ, bahçelerde tercih edebiliyorlar. İstenildiğinde iki katlı çelik konstrüksiyonlar da yapılabiliyor. Çeliğin sınırı yok, 500 metrekare de yapabilirsiniz, bin metrekare de. Şu an ise vatandaşlar köylerde 85 metrekare daireleri daha çok tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

– ELAZIĞ