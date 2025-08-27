Çelik Kubbe Projesi, Yapay Zeka İle Geliştirildi

HALUK GÖRGÜN’DEN ÇELİK KUBBE PROJESİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, düzenlenen törenle ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Çelik Kubbe Projesi, Türkiye’nin yıllar içinde geliştirdiği hava savunma sistemlerinin bir araya geldiği, yapay zekanın yoğun kullanıldığı entegre bir yapı” diyen Görgün, bu sistemin havadan gelebilecek tehditleri en erken aşamada belirleyerek, maliyet etkin önlemler almayı sağladığını ifade etti. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleşti.

Özellikle teslimatların anlamı üzerine vurguda bulunan Görgün, “Bugün teslim ettiğimiz 47 araçtan oluşan sistemler, uzun ve orta menzilli hava savunma sistemlerimizi, KORKUT elektronik harp sistemlerini ve dinleme kestirme sistemlerini içeriyor” dedi. Bu projelerin hayata geçirilmesinde alınan kararlar ve gösterilen emeğin önemini anlatan Görgün, ASELSAN ve 500’e yakın alt yüklenici firma ile birlikte büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi.

ASELSAN’IN KAPASİTESİ ARTIYOR

ASELSAN’ın 14 yeni tesisinin devreye girmesiyle birlikte, üretim kapasitesinin yüzde 40 artması ve 4 bin yeni istihdam sağlanmasının önemli olduğunu belirten Görgün, Oğulbey kampüsünün temellerinin atılmasıyla ihtiyaçların en hızlı şekilde karşılanması yönünde önemli bir adım atıldığını kaydetti. Ayrıca, ASELSAN’ın tüm teknolojik sorumlulukları yerine getirdiğini ve yüksek teknolojilerin geliştirilmesinin insan kaynağı ile mümkün olduğunu vurguladı.

Görgün, “Son 1,5 yılda yurt dışından dönüşlerin inanılmaz bir seviyede arttığını” ifade etti. Ayrıca, “Sektörde çalışanlarımızın ortalama yüzde 98’i Türk üniversitelerinden mezun” diyerek, eğitim çalışmalarına dair de önemli bilgiler paylaştı.

ÜLKENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU SİSTEMLERİ ÜRETİYORUZ

Görgün, teslim edilen sistemlerin saha ihtiyaçlarını karşılayacağını vurgulayarak, bunların sürekli yenilenmesi gerektiğini bildirdi. Çelik Kubbe projesinin yerli ve milli bir yapı olduğuna dikkat çekerek, “Sorumluluğumuz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her sistemi üretmek” dedi. Savunma sanayiinde 3 bin 500 firmanın, 100 bini aşkın teknoloji çalışanının bu hedefe ulaşmak için çalıştığını ifade etti.

AHMET AKYOL UNUTULMAZ GÖRÜŞLER PAYLAŞTI

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da, “Çelik Kubbe projemizin 47 unsurunu teslim ettik” diyerek projeye dair gelişmeleri aktardı. Gelecek 50 yılın vizyonunu oluşturma çabalarının önemli olduğunu belirten Akyol, “Avrupa’nın en büyük hava savunma tesisinin temellerini attık” dedi. Ayrıca, projelere olan ilgi nedeniyle mühendis alımında büyük bir artış olduğunu ifade etti.

Akyol, “Bu seneki mühendis sayımız, ayrılanların iki katına ulaştı” diyerek, gençlerin milli teknoloji hamlesine olan ilgisinin ve sahiplenmesinin arttığını sözlerine ekledi. Mevcut yeteneklerin yaygınlaştırılması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.