Çelik: Le Pen’e Verilen Ceza Çifte Standarttır

ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Le Pen’e yönelik yolsuzluk soruşturması sonucunda alınan 5 yıllık seçim yasağını ele alan Çelik, “Bu tabi Fransız siyaseti açısından önemli. Macron’un en önemli rakibi durumunda Le Pen. Fransa siyaseti açısından aşırı sağın geleceğini nasıl etkileyecek önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Le Pen, Avrupa’daki faşist partiler içerisinde öne çıkan birisi. Ana siyaseti AB’den çıkma şeklindeydi. Ancak şimdi AB gelirlerini şahsi hesaplarına aktarmadan suçlu bulundu” diye konuştu.

ÇİFTE STANDART MESAJI

Çelik, Macron’un İmamoğlu’na yolsuzluk operasyonu hakkındaki açıklamalarına da değindi. “Macron açısından çelişki şudur; Fransa’da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Türkiye’de olunca demokrasi eksikliği olarak görüyorlar. Yargıyla ilgili eleştirileri var. Bizim çok açık bir tezimiz var. AB üyelik sürecimizle ilgili fasılları açın. Üzerimize düşenleri hemen yapmaya hazırız. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SİYASİ YAKLAŞIMI

Özgür Özel’in yolsuzluk soruşturması sonrası yaptığı açıklamalara da dikkat çeken Ömer Çelik, “Özgür Özel’in konuşmaları Avrupa’daki faşist partilerin söylemleriyle örtüşmüş durumda. Özel meseleyi siyasi şantaja dönüştürdü. Özgür Özel’in bir haftalık siyaseti sosyal bölücülük üzerine kuruludur. Kahve kitap satılan mekanlardan devlet görevlilerine kadar hedef göstermediği, tehdit etmediği kimse kalmadı” şeklinde yorum yaptı.

İSRAİLLİ BAKANIN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Çelik, İsrailli bakan Sarr’ın skandal açıklamalarını da ele aldı ve şunları kaydetti: “Katliam şebekesini en çok rahatsız eden Cumhurbaşkanımızın sözleridir. Cumhurbaşkanımız konuştuktan 5 dakika sonra bunlar tepki verme gereği hissediyor. İsrail’de bir soykırım şebekesi var.”