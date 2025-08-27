Çelik, Netanyahu’nun sözlerine tepki verdi

ÇELİK’TEN NETANYAHU’YA TEPKİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 1915 olaylarıyla ilgili ifade ettiği düşüncelere yanıt verdi. Çelik, “Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu.” şeklinde konuştu.

GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

Çelik, “Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.” ifadeleriyle net bir duruş sergiledi. Ayrıca, Türkiye’nin tarihe dair tüm gündemlerini şeffaf bir şekilde, hukuk ve diplomasi doğrultusunda yürüttüğünü vurguladı. Çelik, Cumhurbaşkanının 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamalar ve aldığı kararların, Türkiye’nin özgüvenli siyasetini daha da güçlendirdiğini belirtti.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

Netanyahu’nun, “1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıdığını Knesset bu yönde bir karar aldı. Ama ben de şahsen bunu söylemeye hazırım.” sözleri dikkat çekti. Çelik, “Netanyahu tarih tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur.” diyerek Netanyahu’nun söylediklerinin geçerliliğine değindi.