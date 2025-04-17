Çelik, Özel’in Kaos Kampanyası Yürüttüğünü Belirtti

ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir. Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür” ifadelerini kullandı. Çelik, Özel’in Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik “cunta” ifadesini kullandığını ve Meclis Başkanlığına karşı savaş açmaktan bahsettiğini vurguladı. Aynı zamanda, bu usulün hükümetin siyasi meşruiyetini hedef aldığını belirtti.

KAMPAANYANIN AMACI

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sosyal hayatta vatandaşları karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir “kaos kampanyasına” öncülük ettiğini vurguladı. Bu girişimin, Cumhuriyet tarihindeki demokrasiyi zedeleyen siyasi projelerin bir benzeri olduğunu aktardı. Çelik, “Bu kampanya ve projelerin hepsinin milli iradeyi hedef aldığını çok iyi biliyoruz. Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.