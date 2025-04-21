Çelik, Papa’nın Gazze mesajını değerlendirdi

PAPA’YA YAPILAN MESAJ DİKKAT ÇEKTİ

Çelik, “Papa’nın Hristiyan alemine ve bütün insanlara seslendiği son mesajı, Gazze çerçevesinde son derece hakkaniyetli ve doğru bir mesajdı” dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında açıklamalarda bulunan Çelik, toplantıda Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabat’ın AK Parti’ye katıldığını belirtti. AK Parti’nin yerel yönetimler konusundaki güçlü iradesinin aynen devam edeceğini ifade etti.

BELEDİYECİLİĞİN TEMELİ ERDOĞAN

Çelik, AK Parti belediyeciliği açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının referans ve örnek olduğunu vurguladı. “Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı, AK Parti belediyeciliği açısından her zaman halkla buluşma, halka doğru hizmetler götürme ve yerelden genele doğru demokrasiyi güçlendirme, halkın iradesini güçlendirme, hak temelli hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından yol göstericidir” dedi. Çelik, bütün belediye başkanlarıyla birlikte yerelden genele doğru vatandaşların görüşlerini dinleyerek siyasetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

PAPA FRANCIUS’A BAŞSAĞLIĞI

Çelik, Papa Franciscus’un vefatı üzerine Vatikan devleti ve tüm Hristiyanlara, Katolik aleminin başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Papa ile tanıştığını belirten Çelik, “Yıllar evvel ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma konusundaki kararı sonrası Papa’nın dengeli mesajlarının bir örneğiydi. Gazze ile ilgili mesajında, ‘Silahsız sivillerin, okulların, hastanelerin veya yardım çalışanlarının hedef alınması karşısında sessiz kalamayız. Bunlar hedef değil, nefes alan, onuru olan insanlar’ diyordu” şeklinde konuştu. Çelik, Papa’nın Gazze ile ilgili mesajını da son derece hakkaniyetli ve doğru bulduğunu dile getirdi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN SAĞLIK DURUMU

Çelik, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. “Sırrı Bey ile uzun zamandır tanışıyoruz. Onun rahatsızlığı, Türkiye’deki toplumsal birliği ve kardeşliği güçlendirme çabalarının herkesin hafızasında yer ettiğini gösterdi” dedi. Çelik, Önder’in tedavi sürecinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü aktardı.

KÖTÜ TARTIŞMALARA GİRİŞMEMEK GEREK

Çelik, Önder ile son zamanlarda yapılan sohbetlerde sağlık durumunun da gündeme geldiğini belirtti. “Doktorların düzenli bir şekilde tedavi alması gerektiğini ifade ettik” diyen Çelik, dostlarına acil şifalar diledi. “Bu vesileyle bazı kötü tartışmalar, yaklaşımlar oldu. Bu durum hepimizi üzdü. İyi şeyleri, kardeşliği, doğru sözleri öne çıkarmak lazım. Kem söz söyleyenleri kendileriyle baş başa bırakmak lazım” şeklinde sözlerini tamamladı.