Çelik, Saldırıları Lanetledi, Demokrasiyi Koru

ŞİDDET KINANDI

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in Levent Barbaros Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına katılan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen yumruklu saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çelik, “Şiddetle lanetliyoruz. Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Herhangi bir siyasetçi ya da genel başkana yapılan saldırı demokrasimize yapılmıştır.” sözlerini kullandı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER HATIRLANDI

Çelik, Sırrı Süreyya Önder hakkında da konuştu. Önder’in sağlık durumu için “Biraz acele edelim diyordu” ifadesini kullanan Çelik, “Takdir böyleymiş. Takdire inanırdı, duaya inanırdı, özel konuşmalarımızda bunlardan da bahsederdik. En büyük arzusu, bizim ‘Terörsüz Türkiye’ olarak ifade ettiğimiz hedefe ulaşılmasıyla ilgiliydi. Geçmişte de birçok süreçte yakın bir şekilde çalıştık.” şeklinde konuştu. Önder’in sanatçı kişiliğine de atıfta bulunarak, “Türkiye’de iyi şeyler olsun isteyen birisiydi.” ifadelerini paylaştı.

ORGANİK BİRliği VURGULADI

Çelik, “Tabii ki herkesin birbiriyle fikri ayrılıkları olabilir, bunlara girdiğiniz zaman hiçbir ortak noktada buluşulamaz.” diyerek, önemli olanın ortak noktalara vurgu yapmak olduğunu belirtti. Özgür Özel’e yapılan saldırının ardından, “Biz bu saldırıyı kendimize de yapılmış sayıyoruz ve o sebeple de topyekün reddediyoruz ve lanetliyoruz.” diyerek bu tür durumlarda birlik olmanın gerekliliğini vurguladı. Çelik, Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından verdiği mesajların önemine de dikkatçekerek, “Kendisine bir kez daha rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin.” dedi.