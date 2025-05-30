Çelik Tarifeleri Yükseliyor, Güvenlik Artıyor

ÇELİK İTHALATINA GÜMRÜK VERGİSİ ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılacağını duyurdu. Trump, US Steel’in Pennsylvania’daki tesisinde çelik endüstrisine yönelik açıklamalarda bulundu. Çelik ithalatına uygulanan tarifelerin artırılacağını vurgulayan Trump, “ABD’ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağız.” ifadesini kullandı. Çelik tarifelerinin artırılmasının, ABD’deki çelik endüstrisini daha fazla güvence altına alacağını belirtti.

ÇELİK ENDÜSTRİSİNİN GÜVENLİĞİ

Trump, 10 Şubat’ta çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına dair kararnameyi imzaladığını hatırlattı. Bu tarifelerin 12 Mart’ta yürürlüğe girdiğini aktardı. “Çelik endüstrisi bir ulusal güvenlik meselesi” diyen Trump, US Steel’in çelik işçileri için hiçbir koruma olmaksızın yabancılara satılmasına izin vermeyeceğini tekrar ifade etti. US Steel’in Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile ortaklık anlaşmasına da değinen Trump, şirketin genel merkezinin Pittsburgh’da tutulacağını belirtti.

US STEEL’İN YENİ YATIRIMLARI

Nippon’u iyi bir teklif alana kadar birçok kez reddettiğini anımsatan Trump, şirketin ABD’ye milyarlarca dolar yatırım yapacağını açıkladı. Trump, çelik ithalatına uygulanan yüzde 25’lik tarife ile US Steel’i “kurtardıklarını” savunarak, bu sayede ABD’yi olumsuz etkilerden koruduklarını ileri sürdü. Trump, çelik endüstrisine verdiği önemi iletmek adına, “Güçlü bir çelik endüstrisi sadece bir itibar, refah ve gurur meselesi değil, her şeyden önce bir ulusal güvenlik meselesidir.” dedi.

ÇELİK TARİFELERİ YÜKSELTİLECEK

Beyaz Saray’ın X sosyal medya hesabından yapılan bir duyuruda, çelik tarifelerinin ABD çelik endüstrisini yabancı etkisinden ve haksız rekabetten daha fazla korumak amacıyla gelecek hafta artırılacağı belirtildi.