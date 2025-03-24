Çelik’ten CHP’ye Sokak Çağrısı Tepkisi

CHP’NİN KULLANDIĞI DİLİN ELEŞTİRİSİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar.” Çelik, demokratik protestonun bir hak olduğunu ancak CHP yönetiminin kullandığı dilin bu hakla uyuşmadığını belirtti.

YETERSİZ CEVAPLAR VE SESSİZLİK

Ömer Çelik, CHP yönetiminin gündemdeki iddialarla ilgili açık ve net bir yanıt veremediğini vurguladı. Bu iddiaların aylar önce CHP’li bazı isimler tarafından, CHP’li belediyelere dair gündeme getirildiğine dikkat çekti. İlk olarak CHP’li siyasetçiler arasında ortaya çıkan yolsuzluk tartışmaları karşısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetiminin sessiz kaldığını söyledi.

SORUMSUZLUKLARINI KAPATMA GAYRETİ

Bununla birlikte, Çelik, CHP’nin kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa davet ederek kapatmaya çalıştığını öne sürdü. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki çatışmaları bastırmak amacıyla istismar ettiklerini belirtti. CHP yönetiminin demokratik siyaset ve tutum konusunda yine başarısız olduğunu kaydetti ve “Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP’nin siyasetsizliğidir.” şeklinde konuştu. Nihayetinde, CHP yönetiminin kamuoyu önüne çıkıp, CHP’li bazı siyasilerin belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara karşılık vermesi gerektiğini ifade etti.