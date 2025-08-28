Çelik’ten Özel’e Tepki: Kabul Edilemez

TEPKİ GÖSTERİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına karşı tepkisini dile getirdi. Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

MEŞRU ALANDA KALMA GEREKİYOR

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, siyasi partilerin meşru alan içinde var olması gerektiğini belirtti. “Bir siyasi parti meşru alan içinde varolur. Siyasi partilerin en büyük misyonu “siyasi meşruiyet” alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır. Özgür Özel’in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de vareden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir” dedi.

Çelik, ayrıca “Özgür Özel’in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz” diyerek, bu tür müdahalelere karşı duracaklarını belirtti.