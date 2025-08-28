Gündem

Çelik’ten Özel’e Tepki: Kabul Edilemez

celik-ten-ozel-e-tepki-kabul-edilemez

TEPKİ GÖSTERİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına karşı tepkisini dile getirdi. Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

MEŞRU ALANDA KALMA GEREKİYOR

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, siyasi partilerin meşru alan içinde var olması gerektiğini belirtti. “Bir siyasi parti meşru alan içinde varolur. Siyasi partilerin en büyük misyonu “siyasi meşruiyet” alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır. Özgür Özel’in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de vareden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir” dedi.

Çelik, ayrıca “Özgür Özel’in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz” diyerek, bu tür müdahalelere karşı duracaklarını belirtti.

ÖNEMLİ

Gündem

Hava Sıcaklığı 49 Dereceyi Aştı

Şanlıurfa, Türkiye'de 49 dereceyle en yüksek sıcaklık değerine ulaştı, bu durum sıcak hava dalgasının etkisini gözler önüne serdi.
Gündem

YKS’ye Eksi Netle Yerleşen Adaylar

Baraj puanının kaldırılmasıyla, bu yıl sıfır ve eksi netle üniversiteye yerleşen aday sayısı 179 oldu. Eğitimciler, puanlama sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.