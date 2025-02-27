Çelik’ten Özel’in TSK Söylemlerine Tepki

ÖMER ÇELİK’TEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yaptığı açıklamalara şiddetli bir tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, Çelik, Özel’in TSK’nın komuta heyetini hedef aldığını belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkomutan sıfatıyla bu duruma asla müsaade etmeyeceğinin altını çizdi. Çelik, TSK’nın kahramanlıkla dolu geçmişine vurgu yaparak, “Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır” dedi.

CUMHURBAŞKANI’NIN DURUŞU

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu tür bir saygısızlığa kesinlikle izin vermeyeceğini açıkça ifade ettiğini ifade etti. Ayrıca, CHP yöneticilerinin geçmişteki söylemlerinin hesabını vermesi gerektiğini belirterek, “CHP yöneticileri, kendi siyasi tarihine saygı göstermeli ve genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmelidir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerini eleştirmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

CHP’YE ELEŞTİRİLER

Ömer Çelik, CHP’nin siyasi tutumu üzerine de eleştirilerde bulundu. “CHP Genel Başkanı, Türkiye’ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin, kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa bu kendi bileceği iştir” ifadelerini kullandı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarının korunmasına yönelik kararlılığını sürdüreceğini dile getirdi.

Bu tartışmalar, AK Parti ile CHP arasındaki siyasi gerilimi daha da tırmandırırken, CHP cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Siyasi analistler, yaşanan bu gerginliğin önümüzdeki günlerde daha da büyüyebileceğini ifade ediyor.