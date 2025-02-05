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Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Tepki

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ÇELİK’TEN ÖZEL’E TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine karşı çıktığını duyurdu. Çelik, Özel’in kullandığı dili en sert şekilde kınadıklarını ifade etti.

KENDİSİNE İADE EDİYORUZ

Çelik, “Özgür Özel’in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur. Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz. Özgür Özel’in, şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza ‘şiir bilmez’ demesi ise ancak Özgür Özel’in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur” sözleriyle tepki gösterdi.

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