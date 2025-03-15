Çelik’ten Terörsüz Türkiye Hedefi Açıklaması

AK PARTİ’YE YALOVA’DA DESTEK

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yalova’da düzenlenen Vefa İftarı’na katıldı. Altan Kültür Merkezi’nde yapılan iftar etkinliğinde bir konuşma gerçekleştiren Çelik, Türkiye ve çevresindeki gelişmelere bakıldığında AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın ülke ve bölge için ifade ettiği değerin bir kez daha netleştiğini dile getirdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin atılımları sonrası terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısıyla ivme kazanan terörsüz Türkiye sürecine de vurgu yaptı. “Şimdi de terörsüz Türkiye diyoruz. Türkiye’yi terör belasından kurtarmak adına Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesi, Türkiye’nin 50 yıllık terör belasına son vermek üzere yeni pencereler açıyor” şeklinde konuşan Çelik, bu sürecin Kürt halkı üzerindeki terör vesayetinin sona ermesine ve sorunların demokrasi ile çözüme kavuşması için büyük bir fırsat doğurduğunu ifade etti.

GEÇMİŞTEN GÜCE

Çelik, geçmişten bugüne teşkilatların birlik ve gücü sayesinde tüm düşman şebekelerin alt edildiğini belirtti. “Şu an Türkiye Yüzyılı’ndayız ve bu dönemde terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirmek adına büyük bir azimle ilerlemeye devam ediyoruz” dedi. Çelik ayrıca, terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık yapıldığı iddialarına da yanıt verdi. “Zaman zaman bazı açıklamalar yapılmakta. Bununla ilgili daha önce de söylemiştim. Türkiye Cumhuriyeti’nin değerleri ve nitelikleri konusunda bir pazarlık söz konusu olamaz. Ne bir al-ver süreci, ne de müzakere mevcuttur. Hedefimiz terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak ve bu doğrultuda kararlılıkla ilerleyerek önümüzü açmak” dedi.