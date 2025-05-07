Çelik: Terör Örgütü Silah Bırakmalı

ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütüne dair önemli ifadelerde bulundu. Çelik, “Terör örgütünün bütün unsurlarıyla, şubeleriyle, uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve feshini ilan etmesi gerekmektedir” dedi. Bu açıklama, terörle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha ortaya koyuyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Ömer Çelik, devletin terörle mücadelesindeki kararlılığına vurgu yaparak, terör örgütünün tüm bileşenlerinin silah bırakmasının ve faaliyetlerine son vermesinin elzem olduğunu belirtti. Terör tehdidiyle yürütülen savaşın, bu tür adımlar atılmadan sona ermeyeceğini ifade etti.