Çelik, Terör Örgütünün Feshetmesini Bekliyoruz

İMRALI’DAN YAPILAN ÇAĞRIYA YANIT

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İmralı’dan yapılan çağrıdan sonra günler içerisinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin somutlaşmasını günler içerisinde bekliyoruz” dedi. Çelik, parti genel merkezinde devam eden AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında basın toplantısı gerçekleştirdi. Çelik, konuşmasına Irak’ın kuzeyinde şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen ve tüm şehitlere rahmet dileyerek başladı.

KIBRIS TÜRK DİVASI ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin açılışını gerçekleştirdiğini hatırlatan Çelik, “Burada ‘sağlam devlet saygın gelecek’ çerçevesinde ortaya konulan irade ve Meclis binalarının açılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için tarihi öneme sahip adımlar oldu. Bundan sonra Kıbrıs Türk Devleti’nin uluslararası tanınırlığını artırmak için mücadele devam edecek.” dedi.

Çelik, “Kıbrıs Türk davası bizim her zaman en büyük önceliklerimizden biri. Önümüzdeki dönemde bu konu hakkında yeni adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, KKTC’de gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025’in önemine de değinen Çelik, “Bu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bilim, eğitim ve teknoloji üssü olmasına yönelik önemli bir mesaj oldu” dedi.

İKİ EGEMEN DEVLET VURGUSU

Kıbrıs Türk davasının inkarının yol açacağı sıkıntılara dikkat çeken Çelik, “Adada iki halk ve iki devlet olduğunu kabul etmeyen yaklaşımlar var. Ancak kim ne derse desin, bu gerçeği inkar edemeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni inkar ederek varılacak hiçbir yol yoktur” açıklamasını yaptı.

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili değerlendirme yapan Çelik, “Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu süreçte terörsüz Türkiye’ye ulaşarak, Sırrı Süreyya’nın hatırasını yaşatmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

ŞİDDETİ LANETLİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıya da değinen Çelik, “Bu saldırıyı hemen lanetledik ve şimdi bir kez daha lanetliyorum. Bu tür saldırılar, tüm siyasi kuruma yönelik bir tehdit olarak değerlendirilebilir” dedi. Çelik, sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri de kınadı ve emniyetin durumu takip ettiğini belirtti.

DEVLET POLİTİKASI OLARAK TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Çelik, terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmalar hakkında, “İmralı’dan gelen çağrının ardından, terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması sürecinin netleşmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, iç cephenin güçlendirilmesi çağrısında bulundu ve bu hedefe ulaşmanın bir devlet politikası olduğunu belirtti” dedi.

Çelik, Türkiye’de iç cephenin güçlendirilmesinin, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmanın bir sonucu olduğunu ifade etti. “PKK’nın tüm şubeleriyle birlikte silah bırakması bir dönüm noktası olacaktır” diye ekledi.

CHP HAKKINDA ELEŞTİRİ YAPMAYACAĞIM

Çelik, basın toplantısının ardından CHP’li kurmayların AK Parti’ye yönelik söylemleri hakkında ise eleştiri yapmayacağını belirtti. “Dün yaşanan saldırının ardından CHP’yi eleştirmek istemiyorum. Tek mesajım, Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesine ilişkin de bilgi veren Çelik, “Uzun bir görüşme oldu ve her konu detaylı bir şekilde ele alındı” diyerek, iki liderin birbirlerini davet ettiklerini aktardı.

Çelik, “Yürüyen yargı süreçleri ile ilgili AK Parti içinde görüş ayrılıkları olduğu yönündeki haberler asılsızdır. Bu konuda milletvekillerimizle bir görüşme olmamıştır” diyerek, bu iddiaları yalanladı.

Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren S.T.’nin tahliyesi hakkında, “Yargı paketlerinde ceza süreleriyle ilgili sürekli tartışmalar var. Bu konular çok boyutlu ve ciddiyetle değerlendiriliyor” dedi.