Çelik: Terör Saldırılarına Karşı Birlik Mesajı

TUSAŞ’A YÖNELİK SALDIRIYI KINADI

Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti Ceyhan 8. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan Ömer Çelik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Çelik, terör saldırılarının birçok hedefinin bulunduğunu belirterek, “Terör saldırılarının Türkiye’ye, insanımıza ve güvenlik güçlerimize zarar verme hedeflerinin yanı sıra, arka planda Türkiye’yi milli iddialarından ve hedeflerinden uzaklaştırma gibi birtakım amaçları da oluyor. Burada hepimiz gördük ki, TUSAŞ’ta çalışan kahraman personelimiz, arkadaşlarının şehit olmasının ve yaralanmasının acısına rağmen, bu hain saldırıya karşı ‘Türkiye’yi bu hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacağız, gayret ve mücadele edeceğiz’ diyerek birlik ve beraberlik mesajları verdiler.” ifadelerini kullandı.

ÖZ GÜVEN DEVRİMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel şebekeler ve ülke içindeki vesayet odaklarıyla mücadele ederek öz güven devriminin yolunu açtığını vurgulayan Çelik, bu mücadelenin önemine dikkat çekti.