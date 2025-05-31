Çelik Vergisi Yüzde 50 Olacak

ÇELİK İTHALATINA YENİ GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ithalatı için uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkacağını duyurdu. Trump, US Steel’in Pennsylvania’daki tesisinde çelik sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İthal edilen çeliğe tarife artışıyla ilgili olarak, “ABD’ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağız” ifadesini kullandı.

ÇELİK ENDÜSTRİSİNE GÜVENCE

Trump, çelik tarifelerinin artırılmasının ABD’deki çelik sektörünü daha da güvence altına alacağını belirtti. ABD Başkanı, daha önce 10 Şubat’ta çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergisinin yüzde 25 olacağına dair kararnameyi imzalamıştı. Bu tarifeler ise 12 Mart’ta yürürlüğe girmişti.