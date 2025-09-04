Haberler

Çelik: Yangın Enerjisi Düşürüldü

VALİ ÇELİK YANGINDAKİ DURUMU AÇIKLADI

Niğde’nin valisi Cahit Çelik, yangın bölgesine giderek, çalışmalara dair detaylar aldı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yangının enerjisi düşürüldü” dedi. Çelik, işletmede 100 kişi bulunduğunu ancak yangın saatinde içeride hiç kimsenin olmadığını belirtti. Ölü veya yaralı kimsenin olmamasının en sevindirici haber olduğunu ifade etti.

ALINAN TEDBİRLERİN ETKİSİ

Vali Çelik, alınan tedbirler sayesinde yangının çevredeki diğer işletmelere sıçrama riskinin ortadan kaldırıldığını vurguladı. Söndürme çalışmalarının hala devam ettiğini aktardı. Bu açıklamalar, yangınla mücadeledeki kararlılığın ve güvenliğin sağlandığını gösteriyor.

