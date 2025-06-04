Çelik: “Yeni Anayasa, Gelecek Nesillere Borçtur”

YENİ ANAYASANIN GEREKLİLİĞİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni anayasanın hazırlanmasının gelecek nesillere bir borç olduğunu belirtti. Çelik, PKK terör örgütünün tüm uzantıları ve illegal yapılarının feshedilmesi gerektiğini ve bununla birlikte silah bırakmalarının da şart olduğunu ifade etti. “Burada tabii PKK var. Bir de PKK’nın uzantılarından ne kastediliyor? Suriye’deki SDG yapılanması kastediliyor. İran’daki yapılanması ve benzeri yapılanmalar” dedi. Çelik, terörün finansmanı ile ideolojisini yaymakta olan oluşumların da kendilerini feshetmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamalarda, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, “Dünyanın geçirdiği zor bir dönemde bayramı karşılıyoruz” dedi. Gazze’deki durumu ele alarak, “Gerek Rusya-Ukrayna Savaşı’yla ilgili gelişmeler, maalesef hepimizin kalbini parçalayan Gazze’deki soykırımların devam etmesidir” ifadelerini kullandı. Hükümetin bu konulardaki kaygılarını dile getirirken, “Bu katliam şebekesinin başındaki Netanyahu çapraz sorguya alındı” dedi.

GAZZE’DEKİ DURUM VE BAYRAM MESAJI

Çelik, kurban bayramına girerken Gazze’deki soykırımın sürmesinden dolayı derin bir üzüntü hissettiklerini belirtti. “Gazzedeki soykırım altında bayram kutlamanın çok anlamlı olmadığını” kaydederek, “Ülkemizde tabii ki şehit ailelerimizin, gazilerimizin bayramlarını kutluyoruz” dedi. Gazze halkının bayramını da unutmadan, “Gazze’nin onurlu insanlarının bayramı mübarek olsun” dedi.

CHP ile bayramlaşma olup olmayacağı sorusuna, “Cumhuriyet Halk Partisi kendileri bir açıklama yapmışlar. Hiçbir partiyle bayramlaşmayacağız diye. Dolayısıyla bizim de kendileriyle bayramlaşmamız bu çerçevede söz konusu olmayacak” yanıtını verdi. Çelik, bayram trafiğini Genel Başkan Yardımcısı Belgin Hanım’ın başkanlığındaki heyetlerle sürdüreceklerini bildirdi.

TERRÖRLE MÜCADELE VE BARIŞ SÜRECİ

Çelik, terör örgütünün yasa dışı yapılarının feshedilmesi ve silah bırakmasının önemini tekrar vurgulayarak, “Silah bırakma süreci somut olarak tam ve eksiksiz gerçekleşmelidir” dedi. Bu sürecin Türkiye’nin kuracağı mekanizmalarla doğrulanacağını belirten Çelik, “Aylar içerisinde somut kapsamlı bir ilerleme görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Suriye hükümeti ile SDG arasındaki anlaşmalara da değinen Çelik, “Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle SDG’nin resmi bir görüşmesi olmamıştır” ifadesini kullandı. Çelik, “Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde, bu tarz yapılanmalara müsaade etmeyeceğiz” dedi.

ÜÇ LİDERİN İSTANBUL’DA GÖRÜŞMESİ

Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesindeki görüşmelere de değinen Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu savaştan beri başkan Putin’le birçok toplantı yaptı” dedi. Trump, Zelenski ve Putin’in İstanbul’da görüşme iradesinin olduğunu belirten Çelik, liderlerin görüşmesi için daha olgunlaşması gereken süreçlerin olduğunu aktardı.

YENİ ANAYASANIN ÇERÇEVESİ VE HEDEFİ

Çelik, yeni anayasa konusunda Cumhurbaşkanının net bir şekilde konuştuğunu belirtti. “Yeni bir anayasa yapılması Türkiye’nin nüfus kimliği bakımından bir borcudur. Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesidir” dedi. Sivil bir anayasadan bahsettiklerini vurgulayarak, “Vatandaşın iradesiyle gerçekleşmiş bir anayasanın ortaya çıkması demektir” ifadesinde bulundu. İlk toplantıyı bayramdan sonra yapacaklarını belirten Çelik, “Büyük bir müktesebata sahibiz” dedi. MYK toplantısı yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.