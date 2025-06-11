Çelik Yumruklar Televizyonda Yayınlanıyor

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyenleri ekrana bağlayan Çelik Yumruklar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Filmi izleyecek olanların en çok merak ettiği konular arasında Çelik Yumruklar’ın hikayesi, oyuncu kadrosu ve özeti gibi detaylar yer alıyor.

KONUSU VE HİKAYESİ

Eski bir boks organizatörü olan Charlie, geçimini sağlamak için hurda metallerden kalitesiz robotlar üretmeye çalışıyor. Ancak bu işte başarılı olamayıp zor günler geçiriyor. Oğlu Max ile yeniden bir araya gelen Charlie, birlikte bir boks robotu yapmak için kolları sıvıyor ve onu şampiyona için eğitmeye başlıyorlar. Vahşi bir arenada yarışırken, Charlie ve Max, ringlere geri dönmek için son bir fırsat yakalıyorlar.

Film, insanların boks sporundan uzaklaşıp robot teknolojisine yöneldiği yakın bir gelecekte geçiyor ve aksiyon dolu sahneler sunuyor. X-Men serisinden tanınan Hugh Jackman, filmin başrolünde Charlie Kenton karakterini canlandırıyor. Jackman, 2,5 metre uzunluğunda ve 900 kilo ağırlığında bir boks robotu yaparak ringlerde mücadele ediyor.

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler arasında Dakota Goyo (Max Kenton), Kevin Durand (Ricky), Evangeline Lilly (Bailey Tallet), Hope Davis (Debra), Anthony Mackie (Finn), Olga Fonda (Farra Lemcova) ve James Rebhorn (Uncle Marvin) yer alıyor. Gösterime giriş tarihi ise 7 Ekim 2011. Film, ABD yapımı bir eser.