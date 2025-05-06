Çelikhan’da Jandarma Uzman Çavuş Vefat Etti

YARALANAN JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde elektrikli bisikletinin devrilmesi sonucu yaralanan ve 12 gün süren hastanede tedavi sürecinin ardından hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe’nin cenazesi memleketi Afyonkarahisar’a bağlı Beyyazı beldesine getirildi. Ailesinin evinde yapılan dua sırasında yakınlarının gözyaşları döktüğü anlar yaşandı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Daha sonra, Tüm askerler ve vatandaşlar tarafından omuzlarda taşınan Şahintepe’nin tabutu belde meydanına ulaştı. Meydanda, tören mangasının naaşı devralarak musallaya bıraktığı görüldü. Helallik alınmasının ardından daha fazla destek arayan baba Yaşar Şahintepe, cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlandı ve yakınları onun ayakta kalmasına yardımcı oldu.

Cenaze törenine; İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş, Jandarma Teşkilatı mensupları ve kalabalık bir vatandaş grubu katılım gösterdi. İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şahintepe’nin cenazesi Beyyazı’daki kabristana defnedildi.