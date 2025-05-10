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Çelikhan’da Trafik Güvenliği Etkinliği Gerçekleşti

ÇELİKHAN’DA TRAFİK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde “Karayolu Trafik Güvenliği Haftası” çerçevesinde özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Kaymakam Ali Cemal Altınöz’ün de katıldığı bu etkinlikte, emniyet ve jandarma trafik ekipleri, yolda güvenliği artırmak amacıyla araç sürücülerine çiçek, broşür ve reflektör dağıttı.

TRAFFİK KURALLARINA UYMA ÇAĞRISI

Kaymakam Altınöz, etkinlikte yaptığı konuşmasında, sürücülere trafik kurallarına uyma gerekliliğini hatırlattı. Uygulanan bu tür etkinliklerin, sürücülerin dikkatini artıracağı ve trafik güvenliğine katkı sağlayacağı belirtildi.

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