Çelik’ten bombalı saldırı açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Taksim’deki bombalı saldırıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, “Teröre mazeret üreten ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini zaafa uğratmaya çalışan yaklaşımlar ve tavırlar sergilenmesi büyük bir şuursuzluktur.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Çelik’in Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

Türkiye bir güven ülkesidir. Terörle mücadele konusunda milletimiz bir ve bütündür. Terörle mücadelemiz bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürecektir. Kaybettiğimiz canlarımıza bir kere daha rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kuşkusuz demokrasilerde her olayın çok yönlü değerlendirilmesi, farklı görüş ve analizlerin olması doğaldır. Ancak, teröre mazeret üreten ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini zaafa uğratmaya çalışan yaklaşımlar ve tavırlar sergilenmesi büyük bir şuursuzluktur.

Terör karşısında net duruş, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve anayasal düzenimizi korumanın ilk maddesidir. Terör karşısında bulanık tavırlar üretenlerin ve terör eylemlerinden siyasi hesaplaşma çıkarmaya çalışanların konumu meşru değildir.