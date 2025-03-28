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Celil Nalçakan Ameliyat Oldu, Durumu İyi

ALBÜMDE YER ALACAK HİKAYE

Nisan ayında ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Sustalı Ceylan dizisinde ‘Atmaca’ karakterini canlandıracak Celil Nalçakan, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle ameliyat masasına yattı. Yıllardır ertelediği bir problem sebebiyle 6 saat süren bir operasyon geçiren Nalçakan, sürecin başarılı geçtiğini ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

AMELİYAT SONRASI PAYLAŞIM

Sosyal medya üzerinden takipçilerine bir açıklama yapan Nalçakan, geçirdiği operasyon hakkında, “Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı…” ifadelerini kullandı. Hayranları, Nalçakan’ın yaptığı bu paylaşım sonrasında geçmiş olsun dilekleriyle ünlü oyuncuya destekte bulundu.

HIZLI DÖNÜŞ BEKLENİYOR

Celil Nalçakan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi aldı ve Sustalı Ceylan dizisinin çekimlerine kısa bir süre içinde dönmesi bekleniyor. Seyirci, oyuncunun dizideki performansını merakla bekliyor.

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