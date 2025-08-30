Haberler

Celile Eren Ökten Edirne’yi Ziyaret Etti

MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI EDİRNE’DE ZİYARETLERDE BULUNDU

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Edirne’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ökten, Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Edirne Olgunlaşma Enstitüsü’nde incelemelerde bulunarak, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

HEDEF EĞİTİM KALITESINI ARTIRMAK

Ziyareti sırasında Ökten’e, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz eşlik etti. Bu ziyaretlerin, eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmek ve eğitim kalitesini artırmak adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Birecik’te Tır-Otomobil Kazası Yaşandı

Birecik'te bir tırın park halindeki araca çarpması sonucu çıkan kargaşada bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Beyşehir’de Çamura Saplanan İnek Kurtarıldı

Beyşehir'de göl kıyısında çamura saplanan inek, balıkçılar tarafından traktörle kurtarıldı. Muhtar, su seviyesinin düşmesi nedeniyle çamur oluştuğunu ifade etti.

