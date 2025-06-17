Celsius Network Eski CEO’su Hakkından Feragat Etti

CELSIUS NETWORK’ÜN İFLAS SÜRECİNDE YENİ GELİŞMELER

Celsius Network’ün iflas aşamasında kaydedilen önemli bir gelişme yaşandı. Eski CEO Alex Mashinsky ve ona bağlı olan şirketler, iflasla ilgili varlıklardan tüm haklarından feragat etti. New York İflas Mahkemesi’nin onayladığı bu anlaşma, daha önce bloke olan fonların alacaklılara dağıtımını sağlamış oldu. Mashinsky, iflas süreci nedeniyle herhangi bir talep hakkı istemedi.

MASHINSKY’NİN YARGILANMASI VE CEZASI

New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’nde kısa bir süre önce sunulan bir dilekçeye göre, Mashinsky ve bağlantılı üç şirket, Celsius’un iflas varlıklarından herhangi bir pay talep etmeyecek. Bu gelişme, borçlu şirketin daha önce Mashinsky’nin talepleri sebebiyle bloke olan fonları alacaklılarına dağıtmasının yolunu açıyor. Mashinsky, Mayıs ayında dolandırıcılık suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Savunma ekibi, müvekkilinin askerlik geçmişine ve suçunu kabul etmesine atıf yaparak cezanın hafifletilmesini talep etmişti. ABD Adalet Bakanlığı başlangıçta 20 yıllık hapis cezası istemiş, ancak Mashinsky’nin avukatları bu sürenin “hapishanede ölüm cezasına” eşdeğer olduğunu dile getirmişti. Mahkeme, ceza davasının devam ettiğini ve bu anlaşmanın ceza yargılamasını etkilemeyeceğini belirtti.

ALECAKLIYORUN FONLARDAN YARARLANMASI

Celsius alacaklıları, şirketin iflas sürecinden önemli ölçüde faydalanmaya devam ediyor. Ağustos 2024’te 251 bin alacaklıya 2,5 milyar dolardan fazla ödeme yapıldı. Kasım ayında ise “Dava Geri Kazanım Hesabı” üzerinden 127 milyon dolarlık ek bir dağıtım gerçekleştirildi. Ancak 121 bin alacaklı, talep tutarlarının bin doların altında olması sebebiyle haklarını henüz talep etmedi. Bu alacaklıların büyük çoğunluğunun kaybı 100 doların altında bulunuyor. Temmuz 2022’de Bölüm 11 iflas korumasına başvuran Celsius, bir yıl sonra yeniden yapılanma sürecini tamamlayarak iflastan çıkmayı başardı. Şirketin borçluları bu yıl içinde toplamda 1 milyar doları aşan varlık geri kazandı. Mahkemenin en son kararıyla birlikte, Mashinsky’nin taleplerine bağlı olan fonların da serbest bırakılması bekleniyor.