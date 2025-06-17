Celsius Network’te Gelişmeler Yaşandı. Mashinsky, Haklarından Feragat Etti. Hüküm, Fonların Dağıtımını Sağlayacak. 251 Bin Alacaklıya Ödeme Yapıldı. 121 Bin Alacaklı Hak Talep Etmedi. Şirket 2022’de İflasa Başvurdu

ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANDI

Celsius Network’ün iflas sürecinde kayda değer bir gelişme yaşandı. Eski CEO Alex Mashinsky ve onunla bağlantılı olan şirketler, iflas varlıklarından doğan tüm haklarından feragat ediyor. New York İflas Mahkemesi’nin onayladığı bu anlaşma, daha önce bloke olan fonların alacaklılara dağıtılmasını sağlayacak bir zemin oluşturuyor. Celsius Network’ün eski CEO’su Alex Mashinsky, şirkete ait iflas sürecinden doğan tüm haklarını elinden bıraktı.

BORÇLU ŞİRKETİN FONLARI DAĞITILIYOR

New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne kısa süre önce sunulan dilekçeye göre, Mashinsky ve bağlantılı üç şirket, Celsius’un iflas varlıklarından herhangi bir pay talep etmeyecek. Bu durum, borçlu şirketin Mashinsky’nin önceki talepleri nedeniyle bloke olan fondan alacaklılara dağıtım yapabilmesine olanak tanıyor. Mashinsky, Mayıs ayında dolandırıcılık suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savunma ekibi, müvekkilinin askerlik geçmişini ve suçunu kabul etmesini öne sürerek cezanın indirilmesini talep etti. ABD Adalet Bakanlığı başlangıçta 20 yıllık hapis cezası istemişti, ancak Mashinsky’nin avukatları bu sürenin “hapishanede ölüm cezasına” eşdeğer olduğunu savundu.

BORÇLU ŞİRKETİN ALACAKLILARA ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR

Mahkeme, ceza davası sürecinin hala devam ettiğini ve bu anlaşmanın ceza yargılamasına etki etmeyeceğini belirtti. Celsius alacaklıları, şirketin iflas sürecinden önemli oranda yararlanmaya devam ediyor. Ağustos 2024’te 251 bin alacaklıya toplamda 2,5 milyar dolardan fazla ödeme gerçekleştirildi. Kasım ayında ise “Dava Geri Kazanım Hesabı” üzerinden 127 milyon dolarlık ek bir dağıtım yapıldı. Ancak 121 bin alacaklı, talep tutarlarının bin doların altında olması nedeniyle haklarını hâlâ talep etmediler. Bu alacaklıların çoğunluğu, kayıplarının 100 doların altında olduğu bildirilmekte.

ŞİRKET YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİ TAMAMLIYOR

Temmuz 2022’de Bölüm 11 iflas korumasına başvuran Celsius, bir yıl sonra yeniden yapılanma sürecini tamamlayarak iflastan çıkma yolunda önemli adımlar attı. Şirket bu yıl içerisinde toplamda 1 milyar doları aşan varlık geri kazandı. Mahkemenin son kararı ile birlikte Mashinsky’nin taleplerine bağlı olarak bloke edilen fonların serbest bırakılması bekleniyor.