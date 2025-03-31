Celta Vigo Las Palmas Maçı Hangi Kanalda?

CELTA VİGO LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Celta Vigo ile Las Palmas arasındaki karşılaşma için, İspanya La Liga’nın önemli maçlarını takip eden futbolseverler yayın bilgilerini araştırıyor. Celta Vigo Las Palmas maçı, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve “Celta Vigo Las Palmas maçı hangi kanal veriyor?” sorusu sıkça soruluyor.

MATCH DETAYLARI VE YAYIN BİLGİLERİ

Celta Vigo Las Palmas maçı, 31 Mart Pazartesi günü saat 22:00’de başlayacak. Bu karşılaşma S Sport Plus, Tuttur TV ve S Sport kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. Celta Vigo ve Las Palmas takımları, bu önemli mücadele için Vigo’da, Estadio de Balaídos Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Futbolseverler için Celta Vigo Las Palmas maçını canlı izlemek mümkün. Bu maçın yayın bilgilerini takip edenler için, yukarıda belirtilen kanallar üzerinden maçı izleme fırsatı bulunuyor. Maç henüz başlamadı ve heyecanla bekleniyor.